Kahle Ausnüchterungszellen, ein einzigartiger Blick auf die Stadt: Das ehemalige Polzeipräsidium in Trier wird abgerissen. Auf dem Gelände soll bis 2027 die neue Hauptfeuerwache entstehen.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe zeigt die Kopie eines alten Fotos: auf dem Gelände hier stand vor dem Krieg mal eine wunderschöne, prachtvolle Villa mit Garten. Kein Wunder, dass viele ältere Trierer sich nie mit dem Betonklotz des Polizeipräsidiums anfreunden konnten.

Abriss des alten Gebäudes bis 2022

Die letzten Polizisten, die hier noch in der Wache Dienst hatten, sind in den neuen Standort der Polizei ins ehemalige Postgebäude am Hauptbahnhof umgezogen.

Das jetzt leere ehemalige Polizeipräsidium an der Südallee soll abgerissen werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibung und das Planungsverfahren. Das turmartige Gebäude soll bis Herbst nächsten Jahres abgerissen sein.

Nach Abriss archäologische Untersuchung des Geländes

Nach den Abrissarbeiten wird das Gelände erst einmal von Archäologen untersucht. Dafür knapp zwei Jahre eingeplant. Unter dem Betonklotz liegt einer der größten spätmittelalterlichen Weinkeller Triers, sagte Leibe. Auch römische Reste werden wahrscheinlich gefunden, denn das Areal liegt direkt neben den Kaiserthermen.

Erst wenn die archäologische Untersuchung abgeschlossen ist, wird der Entwurf für die neue Hauptfeuerwache europaweit ausgeschrieben.

Gesamtkosten mehr 55 Millionen Euro

Nach einem europaweiten Wettbewerb für den Entwurf der neuen Hauptfeuerwache soll Mitte 2024 Baubeginn sein. Mit der Inbetriebnahme der neuen Hauptfeuerwache Trier wird Mitte 2027 gerechnet. Die Gesamtkosten werden auf mehr als 55 Millionen Euro geschätzt.