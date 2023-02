per Mail teilen

Vor rund einem Jahr haben Anette und Harald Groß aus Peffingen in der Eifel eine 13-köpfige Familie aus der Ukraine aufgenommen.

Die Familie war vor dem Krieg in ihrem Land geflohen. Dreieinhalb Monate haben sie alle unter dem Dach des alten Bauernhauses in Peffingen gewohnt. Das hat gut funktioniert, auch wenn es nicht immer ganz einfach war – für die Gastgegeben und die Geflüchteten.

Inzwischen hat die ukrainische Großfamilie nur drei Orte weiter eine neue Bleibe gefunden. In einem leerstehenden Hotel in Neuerburg. Da ist genügend Platz für alle. Auch wenn die Familien nicht mehr zusammen in einem Haus leben - die Freundschaft zwischen den Familien ist geblieben.