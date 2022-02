Ukraine-Russland-Konflikt: Warum zwei Frauen aus Trier schockiert sind

Tatjana Ogorodnik und Alexandra Popova äußern sich bestürzt über den Konflikt in ihren Heimatländern. Sie hoffen, dass Diplomatie die Lage doch noch entschärft.

Seit über 20 Jahren leben Alexandra Popova aus der Ukraine und Tatjana Ogorodnik aus Russland in Deutschland. Beide Frauen arbeiten bei einem Pflegedienstleister in Trier, der vom Verein der Russischsprechenden in Deutschland e.V. getragen wird.

Jeden Tag verfolgen die beiden über die Medien, wie sich der Konflikt in ihrer Heimat verschlimmert. Sie bangen um ihre Freunde und Verwandte und können nicht glauben, was passiert. "Es ist unbeschreiblich, was Russland dort macht. Man möchte das nicht ernst nehmen, man möchte das nicht glauben", sagt die gebürtige Ukrainerin Alexandra Popova.

Alexandra Popova ist in der Ukraine geboren und hat lange dort gelebt, bevor sie mit ihrer Familie nach Deutschland kam. SWR Lara Bousch

"Es ist schrecklich und es muss Konsequenzen haben. Es ist kein Spiel mehr, es ist gefährlich. Das ist Vandalismus und Annexion. Anders kann man das nicht bezeichnen."

Die beiden Frauen und ihre Verwandten in der Ukraine und Russland sind besorgt und wütend. Sie sagen, es sei kein Krieg zwischen ihren Völkern, sondern, er würde ausgelöst "von Gier nach Macht von Wladimir Putin."

Familien leben in Russland und in der Ukraine

Alexandras Mutter ist Ukrainerin, ihr Vater ist Russe, bei Tatjana ist es umgekehrt. Beide haben also auf jeder Seite des Konflikts Familie und Bekannte. Das sei auch nichts Ungewöhnliches, sagen die Frauen. "Als Kind habe ich meine Ferien immer in Russland verbracht, in einem kleinen Dorf an einem Fluss, wo alles sehr friedlich war", erinnert sich Alexandra Popova.

"Niemand konnte sich vorstellen, dass zwei Bevölkerungen, die so nah beieinander leben, zu solch einem blutigen Konflikt kommen."

Konflikt hinterlässt Spuren in den Familien

Tatjana Ogorodnik lebt seit fast 20 Jahren in Deutschland. Sie hat über 20 Jahre lang in Sibirien und in Moskau gelebt und in einem Ingenieurbüro als Bauzeichnerin gearbeitet. Heute ist sie Pflegerin in Trier.

Tatjanas Familie lebt in der Ukraine und in Russland. Über den Russland-Ukraine-Konflikt werde in der Familie nicht gesprochen, sagt Tatjana. Ihre russische Mutter lebt seit über 50 Jahren in der Ukraine, die Schwester ihrer Mutter ist in Russland geblieben. Was die Familie zusätzlich belastet: Tatjanas Großneffe arbeitet für die russische Armee.

Tatjana Ogorodnik hat über 20 Jahre in Russland gelebt. Jetzt lebt und arbeitet sie in Trier. SWR Lara Bousch

"Der älteste Sohn meiner Cousine ist ein russischer Offizier und er steht irgendwo an der Grenze. Das ist unglaublich, er hat doch Familie in der Ukraine."

Angst in Heimatländern Russland und Ukraine

Alexandra erzählt, dass ihre Verwandten im Westen der Ukraine bereits Koffer mit Unterlagen und persönlichen Sachen gepackt haben. "So etwas erschreckt mich", erzählt sie. Auch Tatjana hat Anfang dieser Woche Anrufe von Bekannten bekommen, ob sie zu ihrer Mutter in den Westen der Ukraine kommen können. Alle haben Angst, dass der Konflikt eskaliert, sagen die Frauen.

"Das macht mich verrückt. Ich hatte in letzter Zeit richtige Spannungen am ganzen Körper, ich bin total nervös und ich mache mir Sorgen um meine Mutter und meine Tante."

Beide Frauen setzen nun ihre Hoffnung in die Diplomatie. Sie wünschen sich, dass die Weltgemeinschaft sich einmischt und hilft, eine Lösung in dem Konflikt zu finden.