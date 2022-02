per Mail teilen

F16 Kampfjets der US Airbase Spangdahlem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sind wegen der angespannten Lage in der Ukraine-Krise aus Spangdahlem nach Rumänien verlegt worden. Wie die Air Base weiter mitteilte, soll dadurch die kollektive Verteidigungsmission der Nato verstärkt werden. Die Besatzungen der Kampfjets würden von dort aus eng mit den Verbündeten und Partnern in der Schwarzmeer-Region zusammenarbeiten.