Ukraine-Krieg: Über 250 Flüchtlinge in Trier aufgenommen

In Trier sind seit Beginn des Krieges in der Ukraine nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung mindestens 250 Kriegsflüchtlinge aufgenommen worden.

Sie haben sich über das von der Stadt Trier vergangene Woche aufgesetzte, vereinfachte Anmeldeverfahren beim Bürgeramt gemeldet. Die Stadtverwaltung geht aber davon aus, dass noch weit mehr Menschen bereits in Trier angekommen, aber noch nicht gemeldet sind. Die Anmeldung beim Bürgeramt ist nötig, damit die Flüchtlinge Hilfe und Unterstützung bekommen.

Viele Ukrainer kamen auf privaten Wegen nach Trier

Die meisten Flüchtlinge sind laut Stadt auf privaten Wegen nach Trier gekommen und auch in privaten Wohnungen oder Häusern untergebracht worden. Mehrere hat die Stadt in Wohnungen vermittelt, in denen sie auch längerfristig wohnen können.

Oberbürgermeister Leibe dankt Trierern für Hilfsbereitschaft

Oberbürgermeister Wolfram Leibe hob die große Solidarität und Mitmenschlichkeit der Triererinnen und Trierer hervor, die Wohnraum zur Verfügung stellen, Flüchtlinge betreuen oder spenden.

Über 100 Trierer bieten Flüchtlingen Wohnraum an

Dem Aufruf der Stadtverwaltung, leerstehende Häuser, Wohnungen oder Mitwohngelegenheiten zu melden, sind laut Verwaltung weit über 100 Bürgerinnen und Bürger gefolgt. Die Stadt sucht weiter Wohnungen, in denen die Flüchtlinge auch längerfristig bleiben können.

Aufnahmeeinrichtung des Landes als erste Anlaufstelle

Flüchtlinge, die in Trier ankommen und keine Wohnung haben, sollen sich zunächst in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Dasbachstraße melden- auch, wenn die Kriegsflüchtlinge kein Asyl beantragen müssen.