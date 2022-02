Ukrainische Studentin in Trier: "Kriegsgefahr ist real"

Die Spannungen im Ukraine-Konflikt haben stark zugenommen. Der Westen kritisiert einen Truppenaufmarsch von rund 100.000 russischen Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze und befürchtet einen möglichen Überfall. In der zweiten Januarwoche gab es deshalb auf verschiedenen Ebenen Gespräche. Greifbare Ergebnisse gab es dabei aber nicht.

USA-Korrespondent Teichmann: „Niemand spricht mehr über die Krim“

ARD-Washington-Korrespondent Torsten Teichmann dazu: „Die US-Regierung will nicht auf Putins Forderung eingehen, dass Staaten wie die Ukraine oder Georgien niemals der NATO beitreten dürfen. Auch wenn das derzeit eher eine theoretische Frage ist.“

Washington befürchte, dass Russland seine Truppen deshalb an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat, um ein weiteres Mal in die Ukraine einzumarschieren.