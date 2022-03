Wohnraum für Geflüchtete aus Ukraine in Region Trier gesucht

Auch die Städte und Gemeinden in der Region Trier rechnen wegen des Kriegs mit vielen Flüchtlingen aus der Ukraine. Sie suchen daher nach Wohnungen für die Menschen.

Die Stadt Trier sucht weiteren Wohnraum für geflüchtete Menschen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet. Die bislang schon vorgesehenen Unterkünfte in den Jägerkaserne und in anderen Gebäuden im städtischen Besitz könnten möglicherweise nicht ausreichen. Der von Oberbürgermeister Wolfram Leibe eingerichtete Stab geht davon aus, dass kurzfristig zahlreiche weitere Menschen aus der Ukraine aufgenommen werden müssen. Deswegen richte die Stadt bereits mehr Räume her als zunächst geplant. Man suche nun außerdem Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen. Das könnten leerstehende Einliegerwohnungen sein, Häuser oder Ferienwohnungen. Denkbar sei auch, dass ukrainische Geflüchtete in Haushalten aufgenommen werden. Wer helfen möchte, kann sich online unter trier.de/helfen melden.

Wohnungen oder Zimmer gesucht

Auch der Kreis Trier-Saarburg rechnet damit, dass viele Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz Hilfe suchen. Schon jetzt erreichten die Gemeinden Angebote von Privatpersonen, die Wohnungen für Schutzsuchende aus der Ukraine bereitstellen möchten. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen wolle, könne sich an die Verbandsgemeindeverwaltungen wenden. Genauso bittet die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Wohnungen für Flüchtlinge zu melden. Es würden Wohnungen in unterschiedlichen Größen gesucht, heißt es.

Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sucht Wohnungen für Schutzsuchende

Bisher sind nach offiziellen Angaben in Deutschland bis Mittwochmittag schon mehr als 5.300 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert. Die wahre Zahl könnte deutlich höher sein. Da es keine regelmäßigen Grenzkontrollen in zwischen Deutschland und EU-Nachbarländern wie Polen gibt, ist die tatsächliche Zahl ungewiss.