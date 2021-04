In Üdersdorf in der Eifel ist am Ostersonntag ein 14jähriger Mountainbikefahrer im Wald schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte er auf einem Mountainbikepfad beim Befahren einer Rampe. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus gebracht.