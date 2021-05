per Mail teilen

Die Polizei hat am Dienstag auf der A60 zwischen Prüm und Bleialf einen Holztransporter gestoppt, der deutlich überladen war. Der Transporter sei mit Fichtenstämmen beladen gewesen, so die Polizei. Er wog demnach knapp 54 Tonnen - fast 14 Tonnen mehr als erlaubt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt verboten. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld. Das Unternehmen muss vermutlich ein höheres Bußgeld zahlen, so die Polizei. Derselbe Transporter sei nämlich schon einmal gestoppt worden - mit einer Überladung von fast 19 Tonnen.