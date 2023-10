Saarburger Schüler entkommen Krieg in Israel

Nach dem Überfall der Hamas auf Israel versuchen zahlreiche Menschen aus dem Land zu kommen. Auch eine Schülergruppe aus Saarburg war zum Zeitpunkt des Angriffs dort.

Ende September machte sich Lehrerin Elke Nonn gemeinsam mit 16 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Saarburg auf den Weg nach Nazareth. Dort lernten sie viele Menschen kennen.

Wir sind überall unglaublich herzlich und freundlich aufgenommen worden. Und alle dort würden auch jetzt sagen, dass wir ihre Freunde sind.

Auf ihrer Reise schauten sich die Schülerinnen und Schüler Kirchen, antike Stätten und Basare an - verbrachten Zeit an Strand und Meer. "Wir sind überall unglaublich herzlich und freundlich aufgenommen worden. Und alle dort würden auch jetzt sagen, dass wir ihre Freunde sind", erzählt Lehrerin Elke Nonn.

Israel-Palästina-Konflikt: Worum geht es? Der Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten, vor allem der zwischen Israel und den Gebieten Palästinas, wird auch "Nahostkonflikt" genannt. So ist der Konflikt eskaliert: Ende des 19. Jahrhunderts entstand der Zionismus - eine Bewegung, die einen jüdischen Staat forderte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sprachen die Vereinten Nationen rund die Hälfte Palästinas den Zionisten zu. Jerusalem als heilige Stätte sollte international verwaltet werden. 1967 eskalierte der Konflikt militärisch - auch Ägypten, Syrien, Jordanien, der Irak und Saudi-Arabien waren auf der Seite Palästinas an den Außeinandersetzungen beteiligt. Der neue Staat Israel drängte über seine Grenzen hinaus und wollte weitere Gebiete erobern. Viele Menschen sind dabei gestorben oder wurden zwangsumgesiedelt. Auch heute noch werden Menschen aus ihren Häusern vertrieben. Heute erkennen 138 Staaten den Staat Palästina an, Deutschland und weitere EU-Staaten allerdings nicht. Sie pflegen aber diplomatische Beziehungen zu Palästinenser-Vertretern. Bis heute ist der Nahostkonflikt nicht gelöst und es gibt immer noch viel Gewalt zwischen den Bevölkerungsgruppen.

Krieg beendet Schulausflug

Anfang Oktober griff dann die Hamas Israel an. Die Saarburger Schülergruppe sei sich dem Risiko in diesem Land bewusst gewesen, sagt Nonn. Schließlich gebe es dort bereits seit Jahren militärische Konflikte. Trotzdem hätten sie sich sicher gefühlt.

Über einen Kollegen und die Medien hätten sie von dem Angriff der Hamas auf Israel erfahren. Dann sei klar gewesen: Es sollte so schnell wie möglich nach Hause gehen.

Wir haben dann immer gesagt, der ist noch 200 Kilometer weg, aber dann haben wir gehört, es fliegen Flugzeuge vom Libanon aus und davon waren wir nicht so weit weg.

In Nazareth selbst sei es ruhig gewesen, erzählt Nonn. "Wir haben dann immer gesagt, der ist noch 200 Kilometer weg, aber dann haben wir gehört, es fliegen Flugzeuge vom Libanon aus und davon waren wir nicht so weit weg."

Heimreise verläuft problemlos

100 Kilometer mussten die Schülerinnen und Schüler mit dem Bus zum Flughafen in Tel Aviv zurücklegen. Natürlich habe man Angst gehabt. Aber die Fahrt sei problemlos verlaufen. Nur am Flughafen hätten sie länger warten müssen. Als der Flieger dann in der Luft gewesen sei, habe sich Erleichterung breit gemacht.

Es war auch irgendwie so ein gutes Wissen, dass man sagen konnte: So liebe Eltern, eure Kinder sind alle wieder da.

Nach der Ankunft in Luxemburg sei nur noch die pure Freude geblieben. Alle seien sich in die Arme gefallen, da seien auch ein paar Tränen geflossen. "Es war auch irgendwie so ein gutes Wissen, dass man sagen konnte: So liebe Eltern, eure Kinder sind alle wieder da.", so Nonn. Ihre Schülergruppe sei überwiegend gut mit dem Erlebten umgegangen.

Kontakt nach Israel bleibt

Die Lehrerin will die Situation in Israel weiter beobachten. Auch zu ihren neu gewonnenen Freunden vor Ort hält sie den Kontakt.

Letzten Endes sind wir da raus. Die werden das womöglich lebenslänglich haben.

Denn dass dort weiter die Raketen fliegen, belaste sie. "Letzten Endes sind wir da raus. Die werden das womöglich lebenslänglich haben."