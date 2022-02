per Mail teilen

Ein Unbekannter hat Mittwoch am Abend in Schengen eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben der Polizei in Luxemburg soll der dunkel gekleidete Mann mit Motorradhelm kurz nach 22 Uhr die Tankstelle betreten haben und die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht haben. Er habe den Kasseninhalt erbeutet. Danach sei er Richtung Seckerbaach davongelaufen. Der Täter ist laut Zeugenaussagen etwa zwei Meter groß. Die Polizei löste eine Großfahndung aus.