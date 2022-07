Über 20.000 Neun-Euro-Tickets im Juli verkauft

Im Juli sind in der Region Trier nach Angaben des Verkehrsbundes Region Trier (VRT) bisher mehr als 20.000 Neun-Euro-Tickets verkauft worden. Im Juni seien es im vergleichbaren Zeitraum mehr als 30.000 gewesen. Der Grund für die niedrigeren Verkaufszahlen im Juli sei, dass ein großer Teil der Kunden direkt im Juni Tickets für alle drei angebotenen Monate gekauft habe. Durch das Neun-Euro-Ticket sind die Busse in der Region Trier laut VRT gut besetzt – sie seien aber nicht überfüllt. Zu den bisher verkauften 9-Euro-Tickets in der Region Trier kämen noch etwa 30.000 Abokunden hinzu, sowie die 9-Euro-Ticket-Verkäufe der Deutschen Bahn in der Region.