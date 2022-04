per Mail teilen

Die Stefan-Morsch-Stiftung veranstaltet am Samstag in Berglicht bei Thalfang eine Typisierungsaktion. Nach Angaben der Stiftung können sich dort während eines Rallye-Testtages mögliche Knochenmarkspenderinnen und -spender registrieren lassen. Die Birkenfelder Stiftung sucht passende Spender für Menschen, die an Leukämie erkrankt sind und betreibt die älteste Stammzellenspenderdatei Deutschlands.