Fußball ist ein Männersport? Ein Klischee, mit dem der TuS Issel ganz klar aufräumt. Dort liegt der Fokus auf dem Mädchen- und Frauenfußball - mit Erfolg.

Seit 30 Jahren widmet sich der Verein hauptsächlich dem Mädchen- und Frauenfußball. Natürlich gibt es auch zwei Herrenmannschaften. Die spielen in der D- und C-Klasse. Die B-Juniorinnen hingegen spielen das dritte Jahr in Folge in der Bundesliga. Die 1. Damenmannschaft hält sich seit mehreren Jahren in der Regionalliga.