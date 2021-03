per Mail teilen

Die TUFA in Trier bereitet sich auf eine Öffnung des Veranstaltungsbetriebs nach Ostern vor. Das Kulturzentrum will nach eigenen Angaben mehr sogenannte Hybrid-Veranstaltungen anbieten. So könne man flexibel auf das jeweilige Infektionsgeschehen reagieren. Die Besucher haben die Wahl, ob sie die Veranstaltung vor Ort besuchen möchten oder ob sie sich ein Online-Ticket kaufen, um von Zuhause im Internet zuzuschauen. Die erste Hybrid-Veranstaltung mit dem Kabarettisten Alain Frei ist für den 14. April geplant.