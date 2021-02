Die unter US-Präsident Donald Trump ausgearbeiteten Pläne zum Abzug 12.000 amerikanischer Soldaten aus Deutschland sind nach dem Machtwechsel im Weißen Haus auf Eis gelegt. Nach Angaben des für die US-Streitkräfte in Europa zuständigen Generals Tod Wolters hat die Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden eine gründliche Überprüfung des Vorhabens in Auftrag gegeben. Erst danach werde der neue Verteidigungsminister Lloyd Austin in Abstimmung mit dem Weißen Haus eine Entscheidung treffen. "Ich weiß nicht, wie sie ausfallen wird", sagte Wolters am Mittwoch. Trump hatte im vergangenen Juni den Teilabzug der US-Soldaten aus Deutschland angekündigt. Auch die Fliegerstaffel in Spangdahlem wäre von dem Abzug betroffen.