Mehr als 2400 Menschen in Region Trier trotz Job auf Sozialleistungen angewiesen

In der Region Trier sind mehr als 2.400 Menschen, obwohl sie einen Job haben, auf Sozialleistungen angewiesen. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten unter Berufung auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt.

Der NGG Regionalchef spricht demnach von alarmierenden Zahlen. Es könnte nicht sein, dass so viele Menschen trotz Arbeit zum Jobcenter gehen müssten. Besorgniserregend sei der hohe Anteil von Kindern, die unter Armutsbedingungen aufwachsen würden. Niedrige Löhne seien eine Hauptursache des Problems. Wer beim Bäcker oder in der der Gastronomie nur einen Mini- oder Teilzeitjob habe, für den werde es am Monatsende extrem eng. Die von der Bundesregierung geplante Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro sei daher ein wichtiger Schritt.