Neue Vorschriften für Karnevalsumzüge sorgen vielerorts für Absagen. Für den 24-jährigen Marvin Denzer ist das kein Grund, auf den Umzug in Bernkastel-Kues zu verzichten.

Marvin Denzer und sein Team bauen derzeit insgesamt 300 Meter Bauzaun auf. Dazu kommen bis zu 70 sogenannte Mannheimer Gitter, die später zwischen den Zuschauern und dem Zug stehen sollen. Die neuen Vorschriften sehen zudem vor, die Zufahrtsstraßen abzusperren - auch das muss organisiert werden.

Der 24-Jährige und seine Truppe rechnen mit bis zu 5.000 Besucherinnen und Besuchern - eine große Veranstaltung also. Entsprechend gut und sicher muss alles geplant sein, sagt Denzer.

Denzer: Niemandem darf was passieren

Marvin Denzer, der von sich selbst sagt, dass er eigentlich kein Karnevalist ist, aber dennoch den Karneval zurück nach Bernkastel-Kues gebracht hat. SWR

"Die größte Sache ist einfach nur, dass an dem Abend niemanden was passiert. Weder einem Zuschauer noch einem Zugteilnehmer. Dafür wollen wir alles Sicherheitsrelevante erfüllen."

Aufwand Zug zu organisieren ist größer geworden

Der Aufwand dafür ist wegen der neuen Sicherheitsvorschriften größer geworden. Marvin Denzer kann deswegen verstehen, dass vielerorts Züge abgesagt werden. Viele könnten die Anzahl an Leuten nicht organisieren, die aber gebraucht werde. Für Marvin Denzer ist das kein Problem, sagt er. "Wir sind mit mehr als 30 Leuten im Einsatz."

Denzer hat 2018 Nachtumzug wieder ins Leben gerufen

Der Moselaner hat trotz seines jungen Alters in all diesen Dingen schon Erfahrung sammeln können. Er war es auch, der 2018 den Nachtumzug in Bernkastel-Kues wieder ins Leben gerufen und in die Moselstadt einen karnevalistischen Höhepunkt zurückgebracht hat. Marvin Denzer war damals 20 Jahre alt und es gab natürlich Vorbehalte, sagt er.

"Die Kritik war natürlich da. Als der Umzug aber angelaufen ist und nachher vorbei war und vor allem am nächsten Morgen auch alles wieder geräumt war und man nichts mehr von der Veranstaltung gesehen hat, war klar, auch die jungen Leute haben es drauf. Auch sie können eine Großveranstaltung organisieren und wieder alles aufgeräumt zu hinterlassen."

Die Gruppe "der anonymen Wagenbauer" deren Erster Vorsitzender Marvin Denzer ist, baut nicht nur beachtliche Fastnachtswagen, sondern organisiert auch den Nachtumzug in Bernkastel-Kues. SWR

Veranstalter haben Spaß dabei, den Umzug zu organisieren

Vielleicht ist es genau dieses jugendliche Engagement, was es in diesen Zeiten braucht, um weiter ausgelassen Karneval feiern zu können. Das legt Marvin Denzer auf jeden Fall an den Tag. Er hat extra mehrere Tage Urlaub genommen, um den Umzug in Bernkastel-Kues vorbereiten zu können.

"Wir würden es ja nicht machen, wenn es uns nicht den gewissen Spaß bringen würde. Und aus diesem Grund: Solange es uns noch Spaß macht, werden wir das auch weiterhin machen. Auch wenn wir die Verantwortung dafür tragen"