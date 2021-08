per Mail teilen

Das Trinkwasser in Nattenheim und Fließem in der Eifel muss weiter abgekocht werden. Darauf hat die Kreisverwaltung in Bitburg hingewiesen. Wegen des Hochwassers seien einzelne Wassergewinnungsanlagen mit Oberflächenwasser verunreinigt. Bewohner sollten nur abgekochtes Leitungswasser trinken. Auch zum Zähneputzen und zum Kochen sollte nur abgekochtes Wasser oder Mineralwasser verwendet werden. Die betroffenen Haushalte werden laut Kreisverwaltung umgehend informiert, sobald das Trinkwasser wieder einwandfrei ist.