per Mail teilen

Das Trinkwasser in Fließem und Nattenheim muss nicht mehr abgekocht werden. Wie die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm mitteilte, ist es wieder uneingeschränkt nutzbar. Es sei einwandfrei und erfülle wieder alle Kriterien für bedenkenlose Nutzung. Das Abkochgebot sei aufgehoben. Nach dem Unwetter Mitte Juli hatten Untersuchungen ergeben, dass das Trinkwasser in den beiden Ortsnetzen nicht einwandfrei war. Die Leitungsnetze der beiden Gemeinden wurden intensiv gespült und mehrfach Wasserproben untersucht. Das Wasser sei jetzt wieder einwandfrei, so die Kreisverwaltung.