In Kasel und Mertesdorf kann es möglichweise Verunreinigungen im Trinkwasser geben. Das teilte die Verbandsgemeinde Ruwer mit. Grund sei ein Rohrbruch an der Haupttransportleitung in Waldrach. Zusammen mit dem Gesundheitsamt würden Wasserproben untersucht. Es wird empfohlen, dass Trinkwasser abzukochen.