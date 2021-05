Die Zeitung "Trierischer Volksfreund" soll künftig in Saarbrücken gedruckt werden - die Druckerei in Trier soll geschlossen werden.

Die Belegschaft sei am Mittwoch von der Geschäftsleitung über die Pläne informiert worden. Betroffen von der Schließung der Druckerei in Trier wären 36 Mitarbeiter, hieß es. Verhandlungen über einen Sozialplan sollen schnell gestartet werden. Der Trierische Volksfreund gehört zur Saarbrücker Zeitungsgruppe

Rückgängige Druck-Auflagen

Die Geschäftsführer des Trierischen Volksfreunds teilten mit, es sei nicht möglich, bei rückgängigen Print-Auflagen zwei Druckereien wirtschaftlich zu betreiben - eine in Trier und eine in Saarbrücken. Die beiden Druckereien lägen nur 100 Kilometer voneinander entfernt. Die Entscheidung zur Verlagerung der Druckerei habe keinerlei Auswirkungen auf die Redaktion, so die Geschäftsführung. Schon jetzt würden einzelne Ausgaben des "Volksfreunds" in Saarbrücken gedruckt - ohne dass sich dies auf die Logistik auswirke.

Auslastung der Druckerei in Trier

Es sei in der Corona-Lage schwierig, neue, größere Aufträge zu gewinnen, um die Druckerei in Trier auszulasten. Aber nur am Standort Saarbrücken bestehe aufgrund der drucktechnischen Ausstattung die Möglichkeit, beide Tageszeitungen parallel zu drucken: den Trierischen Volksfreund und die Saarbrücker Zeitung. Die Druckmaschine in Trier reiche für den Druck dieser Gesamt-Auflage nicht aus. Der Trierische Volksfreund erscheine mit fünf Lokalausgaben in einer täglichen Auflage von bis zu 69.000 Exemplaren und erreiche 200.000 Leserinnen und Leser.