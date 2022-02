Triererin in der Ukraine: "Habe Angst, dass Freunde an die Front müssen"

per Mail teilen

Russland setzt seinen massiven Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine fort. Leonie Theis aus Trier arbeitet in der Ukraine. Sie befürchtet, dass auch Freunde jetzt zur Armee müssen.

Nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste stationiert Russland weiter in hohem Tempo neue Truppen an der Grenze zur Ukraine. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Angriff auf das Nachbarland. Russland weist die Vorwürfe zurück und gibt zugleich an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Leonie Theis aus Trier ist seit August 2021 für den Malteser Hilfsdienst in Iwano-Frankiwsk, einer Stadt im Westen der Ukraine. Dort arbeitet die 24-Jährige unter anderem in der Armenküche der Caritas mit.

Leonie Theis ist als Freiwillige für den den Malteser Hilfsdienst in der Ukraine. Ihr Aufenthalt in Iwano-Frankiwsk ist bis September geplant. privat / Leonie Theis

SWR Aktuell: Die Lage in der Ukraine ist wegen des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze angespannt. Es ist von der Gefahr eines Krieges die Rede. Wie empfinden Sie die Situation bei sich vor Ort?

Leonie Theis: "Generell ist die Situation schon angespannt. Das bemerken wir in unserem Umfeld. Das erkennt man daran, dass sehr, sehr viele Gespräche in letzter Zeit darüber stattfinden. Corona ist in den Hintergrund gerückt, das Thema kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Jetzt ist es wirklich mehr dieses Thema Krieg. Im alltäglichen Leben spürt man es eigentlich nicht. Es sind mehr diese Gespräche, die darüber geführt werden."

Feldküchen werden in den Osten des Landes gebracht

SWR Aktuell: Hat sich etwas geändert in ihrer Arbeit oder wie Sie die Lage empfinden?

Leonie Theis: "Ja. Das kann man gut an dem Beispiel der mobilen Feldküche der Malteser deutlich machen. Das ist so ein großes Gerät. Es kann einfach damit gekocht werden und die kann man eigentlich überall hinstellen. Dafür braucht es nur Gas und es geht los. Die wird bei den Maltesern viel benutzt, die haben sie auch in Deutschland.

Vor ungefähr anderthalb Wochen hat mein Vorgesetzter so eine Feldküche in den Osten des Landes gebracht. Und wir versuchen zur Zeit, noch weitere zu organisieren. Man kann mit diesen Feldküchen schnell und große Mengen an Essen vorbereiten, um viele Menschen versorgen zu können."

Viele Flüchtlinge wegen möglicher russischer Invasion

"Wenn es zu der schlimmsten Situation kommt, die man erwartet, dann wird es dort im Osten des Landes auch sehr viele Flüchtlinge geben. Dann ist es eben einfach wichtig, dass man eine Versorgung stemmen kann. Deshalb hat mein Chef vor kurzem so eine Feldküche in den Osten gebracht. An solchen Sachen merkt man extrem, dass die Situation angespannter ist und sich zuspitzt."

SWR Aktuell: Wie empfinden die Einheimischen die Situation?

Leonie Theis: "Es ist nicht so, dass irgendwer demonstrieren geht hier in der Stadt oder das es Proteste gegen Russland gibt. Die Menschen reden viel darüber, vor allem die, die Freunde oder Familie im Osten haben.

"Natürlich ist auch die Angst groß, dass die eigenen Söhne eingezogen werden."

Das spürt man in letzter Zeit sehr deutlich, dass diese Sorge aufgekommen ist. Aber im alltäglichen Leben merkt man den Menschen wenig an."

Soldaten in den Straßen der Ukraine

SWR Aktuell: Sehen Sie mehr Milität in den Straßen von Iwano-Frankiwsk?

Leonie Theis: "Ich bin im August vergangenen Jahres hier angekommen. Da ist mir schon aufgefallen, dass man mehr Soldaten hier sieht. Man sieht auch zwischendurch militärische Fahrzeuge. In der nächstgrößeren Stadt, Lewiw, ist das noch ein bisschen mehr, weil der Bahnhof sehr zentral gelegen ist. Da sieht man sehr, sehr viele Soldaten. Ich sehe hier täglich einige, dass ist schon deutlich mehr als das, was man aus Deutschland kennt. Aber es ist jetzt in den letzten Wochen nicht gestiegen. Die Präsenz ist da nicht höher geworden."

Die Innenstadt von Iwano-Frankiwsk in der Ukraine. Im Alltag merken die Menschen wenig von der angespannten Lage an der Ostgrenze der Ukraine. privat / Leonie Theis

SWR Aktuell: Heißt das auch, dass Sie sich in der Stadt frei bewegen können?

Leonie Theis: "Es gibt, bis auf die Corona-Maßnahmen, eigentlich keine Einschränkungen. Ich kann mich ganz frei bewegen, arbeiten, einkaufen, alles Mögliche. Selbst Fahrten nach Lewiw sind möglich. Wir haben Informationen vom Auswärtigen Amt bekommen, dass sie vor nicht unbedingt notwendigen touristischen Reisen abraten. Aber dieselbe E-Mail kam damals auch an, als die Region hier zum zum Corona-Hochrisikogebiet wurde.

Jetzt hat das Auswärtige Amt ein Tool entwickelt. Das Amt hat uns darauf hingewiesen, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns alle da eintragen. Damit sind wir als ausländischen Bürger innerhalb der Ukraine registriert und es ist klar, wer genau sich in der Ukraine aufhält. Sollte es zu der extremsten Situation kommen, können wir alle dann über das Auswärtige Amt informiert werden."

"Habe Angst, dass Freunde ins Kriegsgebiet müssen"

SWR Aktuell: Die Situation in der Ukraine ist angespannt. Haben Sie Angst?

Leonie Theis: "Ein bisschen. Wir haben jetzt nicht so direkt Angst um uns persönlich, dass uns irgendetwas passieren könnte. Aber wir haben Angst um die Menschen, die uns so ans Herz gewachsen sind. Ich bin hier wahnsinnig herzlich empfangen worden und werde sehr liebevoll behandelt. Man hat natürlich Freunde gefunden. Oder ich war an Weihnachten auch bei einer Familie und die hat man ja wirklich liebgewonnen.

Gebäude der Staatsverwaltung in Iwano-Frankiwsk. In der Ukraine gilt die Wehrpflicht. Viele Menschen haben hier Angst, dass Anghörige möglicherweise einzogen und an der Grenze zu Russland stationiert werden. privat / Leonie Theis

Man hat Angst, dass von ihnen jemand eingezogen wird, denn es gibt es ja hier noch die Wehrpflicht. Oder dass deren Kinder eingezogen werden oder hier von den Malteser Jugendlichen jemand. Man merkt denen die Angst davor an, man spürt das schon. Und man würde ihnen gerne die Angst irgendwie nehmen. Das sind solche Momente, da fühle ich mich sehr hilflos. Das ist für mich ganz schwierig, diese Angst um die anderen."