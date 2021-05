Trotz Corona: Der Trierer Weinstand öffnet wieder. Allerdings nicht - wie bisher - auf dem Hauptmarkt, sondern auf dem Viehmarktplatz. Los geht es am 31. Mai.

"Wir sehen unsere Aufgabe grundsätzlich darin, das Mögliche zu realisieren", teilte die "Trier Tourismus und Marketing"-Gesellschaft mit. Deshalb habe sie sich gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Region entschieden, den Weinstand trotz der Pandemie zu starten und am Viehmarkt aufzubauen. Weiter heißt es in der Mitteilung: "Damit möchten wir den Besucherinnen und Besuchern des Weinstandes auch einen Beitrag zur Normalität in diesen Corona-geprägten Zeiten vermitteln."

Kein "Wein to go"

Allerdings unterliegt auch der Weinstand - wie die Außengastronomie - strengen Corona-Auflagen: Es gibt ein abgegrenztes Weinstand-Areal, das für maximal 48 Personen eine Sitzgelegenheit bereithält. Der Einlass ist nur für Personen möglich, die nachweislich geimpft oder genesen sind oder einen gültigen Negativtest haben. Am Einlass werden die Kontaktdaten erfasst. Es gilt eine Maskenpflicht bis zum Tisch. Die Bedienung erfolgt nur am Tisch. Es gibt zudem keinen "Wein to go".

Im vergangenen Jahr nur einen Tag geöffnet

Im vergangenen Jahr sorgte der Weinstand für Aufregung: Am Eröffnungstag drängten sich die Besucher - trotz Pandemie. Am nächsten Tag öffnete er dann nicht mehr und wurde schließlich abgebaut.