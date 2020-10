Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach fällt aus

Der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach wird wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben. Die Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen sei bedeutend höher sei als im Außenbereich, teilte die Stadt mit. Dies sei zu riskant. Traben-Trarbach dürfe in keinem Fall zu einem neuen Corona-Hot-Spot werden, heißt es in einer Mitteilung. Der "Mosel-Wein-Nachts-Markt" in Traben-Trarbach wird nach Angaben der Stadt jedes Jahr von mehr als 150.000 Menschen besucht.