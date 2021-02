Die Trierer Viezbruderschaft will Viez zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe machen. Nach ihrem Plan soll ein Antrag über das Land Rheinland-Pfalz gestellt werden.

Der gemeinnützige Verein der Trierer Viezbrüder will den regionalen Apfelwein mit einer Jahrhunderte alten Tradition fördern und auch für künftige Generationen erhalten. Viez stehe für die Heimatverbundenheit in Trier, sagt auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe, der den Antrag unterstützt. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer steht hinter dem Vorhaben.

Unterstützung aus der Politik für das Vorhaben

Am Dienstagvormittag gab es eine Pressekonferenz. Darin teilte Dreyer mit, sie habe als Pfälzerin in Trier gleich von Anfang an über ihren Mann den Viez kennengelernt. Er sei Teil der Identität und der Kultur in Trier. Der Antrag wird bei der Kultusministerkonferenz gestellt. Die Aufnahme in das Verzeichnis ist nach Angaben der Trierer Viezbruderschaft mit einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren verbunden. Sie erwarten eine Entscheidung im Jahr 2023.

Was ist Viez? Viez nennt man den Apfelwein in der Region zwischen Mosel und Saar, in einem Radius von 50-70 Kilometern rund um Trier. In anderen deutschsprachigen Regionen wird der Viez als Most oder Eppler, Äbbelwoi oder Cider bezeichnet. Der Alkoholgehalt liegt zwischen 6 und 11% (Äbbelwoi: ca. 5,5%, Cidre brut: ca. 5%, Cidre doux: 2,5%) Um den Viez auch touristisch zu würdigen, wurde die "Viezstraße" als Ferienstraße aus der Taufe gehoben. Sie verläuft von Konz über den Saargau bis nach Saarlouis-Wallerfangen durch die besondere Kulturlandschaft mit vielen Streuobstwiesen. Obstbauern, Edelobstbrenner, Landwirte, Hoteliers und Gastronomen bieten rund um das Thema Viez nicht nur ihre Produkte, sondern auch Informationen, regionale Rezepte und Erlebnisse an.