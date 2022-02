Trierer Unternehmer fühlen sich als Corona-Leugner diffamiert

Fast 150 Trierer Unternehmen haben in einem Offenen Brief ihrer Existenzangst Luft gemacht. Jetzt sehen Sie sich in eine Ecke mit Corona-Leugnern und zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Der Brief der Trierer Unternehmer an die Landesregierung und die Landräte der Region füllte am Samstag im "Trierischen Volksfreund" mehr als eine halbe Zeitungsseite. Er stand unter einem Artikel über sogenannte Montagsspaziergänge, also Proteste von Gegnern der Corona-Maßnahmen.

In dem Artikel geht es um einen 19-Jährigen, der sich durch die Polizei in Saarburg ungerecht behandelt fühlt. Darüber, ob ein Artikel über Proteste von Impfgegnern oder Querdenkern die beste Umgebung für die Zeitungsanzeige der Trierer Unternehmer darstellt, lässt sich sicher trefflich streiten.

Jedenfalls landete der Aufruf der Wirtschaftsvertreter, zu denen fast alle gehören, die in Trier Rang und Namen haben, schnell in einschlägigen Messengern und Foren, wo sich Kritiker der Corona-Maßnahmen gerne verabreden. Und die fanden fast ausschließlich lobende Worte für die Unternehmer.

Hilferuf der Unternehmer

In ihrem Offenen Brief macht die Unternehmerschaft auf ihre Probleme in der Corona-Pandemie aufmerksam. Es geht darin um Existenzangst. Die Firmen fürchten die Pandemie wirtschaftlich nicht zu überleben.

Am Ende des Briefes stehen mehrere Forderungen, darunter: "Abkehr von der 2G-Regel", "Beendigung der Spaltung der Gesellschaft", "Rückgabe der Eigenverantwortung". Und diese Formulierungen sind es vor allem, die Impfgegner erfreuen und den Initiatoren aus der Trierer Wirtschaft nun um die sprichwörtlichen Ohren fliegen.

Fraktion der Grünen reagiert scharf

Die Stadtratsfraktion der Grünen hat ihrerseits mit einem Offenen Brief reagiert und beklagt bei allem Verständnis für die wirtschaftlichen Probleme den ihrer Ansicht nach missglückten Duktus und die Wortwahl des Schreibens: "Die Unterzeichner*innen betonen zwar, dass sie sich von radikalen Leugner*innen der Covid-Erkrankungen distanzieren; umso unverständlicher ist es, dass sie genau deren Argumentationslinien übernehmen. Dies wird auch dadurch deutlich, dass in den Foren von Querdenker*innen, Verschwörungsgläubigen und Coronaleugner*innen der offene Brief zustimmend geteilt wird."

Szenebekannte unter den Unterzeichnern

Damit nicht genug. Zu den Unterzeichnern gehören auch Unternehmen, die zumindest teilweise dem Spektrum der Kritiker von Corona-Maßnahmen zugerechnet werden, wie beispielsweise ein bestimmter Trierer Zahnarzt. "Zentrale Akteur*innen der Trierer Bewegung der Antidemokrat*innen befinden sich unter den Initiator*innen und Unterzeichnenden des OffenenBriefes", kritisieren denn auch die Grünen weiter.

Unternehmer zeigen sich entsetzt

Die unterzeichnenden Unternehmer sind regelrecht entsetzt angesichts derartiger Aussagen. Der Trierer Gastronom Michael Berger ist außer sich. Den Offenen Brief, den er auch unterzeichnet hat, sieht er als wohlmeinendes Gesprächsangebot an die politisch Verantwortlichen, weil den Unternehmern, die Trier und vor allem die Trierer Innenstadt ausmachen, das Wasser bis zum Hals stehe.

Darum gehe es. Berger hält es für ein Unding, dass diese Absicht nun umgedeutet werden solle, nur weil der Brief auf Messengern wie Telegram geteilt wurde und von einigen wenigen aus der Querdenker-Szene unterzeichnet sein soll.

Der mit Abstand überwiegende Teil der Unterzeichner repräsentiere die Trierer Unternehmerschaft mit vielen großen Namen aus Einzelhandel und Gastronomie, so Berger. Alle Fraktionen des Stadtrates hätten sich inzwischen bei ihm gemeldet, nur die Grünen nicht. Dabei gelte es doch gemeinsam eine Lösung dafür zu finden, dass die Trierer Innenstadt mit ihren Geschäften auch in Zukunft erhalten bleibe und nicht der Pandemie zum Opfer falle.

Moderatere Reaktionen von SPD und CDU

Die Stadtratsfraktion der SPD äußert sich im Vergleich zu den Grünen deutlich moderater zu dem Schreiben: "Wir nehmen den Hilferuf der Unternehmer:innen sehr ernst, auch wenn wir nicht jeden Kritikpunkt und jede Perspektive teilen, die auch von Unternehmer:innen geäußert werden, aber die dahinterstehenden Existenzsorgen sowie der Einsatz für eine zusammenhaltende, starke Stadt sind Perspektiven, die bei uns als Sozialdemokrat:innen immer auf offene Ohren stoßen."

Die CDU im Stadtrat vertritt die Ansicht, dass die ein oder andere Forderung des Offenen Briefs der Unternehmer "eine tiefergehende Diskussion benötige und manche Formulierung in diesem Brief unbedacht gewählt ist". Dennoch sehe man den Brief der Unternehmer insgesamt als "konstruktives Gesprächsangebot an die Politik, insbesondere an die Ampel-Regierungen in Bund und Land, um über eine zukunftsgerichtete Strategie nachzudenken und die aktuellen, teils chaotischen Regelungen zu überdenken."

Freie Wähler unterstützen Position der Unternehmer

Einen Schritt weiter gehen die Freien Wähler. In einem Schreiben unterstützen sie vorbehaltlos die Position der Trierer Unternehmen. "Wir Freien Wähler fordern bereits seit längerem die Abkehr der 2G-Regel im Einzelhandel und eine Neubewertung der Pandemiemaßnahmen."

Mitinitiatorin weist Vorwürfe als "Frechheit" zurück

Zu den Mitinitiatorinnen des Offenen Briefs der Unternehmer gehört Karin Kaltenkirchen vom Modehaus Marx, die auch Vizepräsidentin der IHK Trier ist. Sie hält Vorwürfe, wonach Trierer Unternehmer sich etwa nicht ausreichend von Verschwörungstheoretikern und Antidemokraten distanzierten, für eine ausgemachte Frechheit.

Seit Monaten dürften Leute egal ob geimpft oder nicht in so genannte Geschäfte des täglichen Bedarfs hinein. Jeder wisse doch, welches Gedränge beispielsweise in Supermärkten herrsche. Auch Baumärkte zählten offenbar zu Geschäften des täglichen Bedarfs. Ihr Bekleidungsgeschäft zähle jedoch nicht dazu und müsse sich deutlich strengeren Regeln beugen. Warum auch immer.

Um diese Ungleichbehandlung gehe es beispielsweise, wenn eine "Abkehr von den 2G-Regeln" gefordert werde, so Kaltenkirchen. Es sei einfach nicht mehr nachvollziehbar, dass manche Betriebe über Gebühr und in nicht nachvollziehbarer Weise belastet würden und um ihre Existenz bangen müssten. Wenn sich nun die Unternehmer berechtigterweise zu Wort meldeten und Lösungen forderten, habe das nun wirklich gar nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, so die Unternehmerin.

Oberbürgermeister und Stadtvorstand reagieren

Am Dienstag haben nach den Fraktionen des Stadtrats auch der Oberbürgermeister der Stadt Trier und der Stadtvorstand reagiert und erklärt, dass sie die "von der Unternehmerschaft geäußerten Sorgen und Forderungen nach einer Neuausrichtung der aktuellen Corona-Strategie" ernst nehmen.

Neben der Landesregierung und den Landräten war der Trierer Oberbürgermeister im Offenen Brief der Geschäftsleute auch angesprochen worden.

Anerkennung und etwas Kritik aus dem Rathaus

In der Stellungnahme Leibes und des Stadtvorstandes heißt es anerkennend, "es gehe den Unterzeichnern um eine reale, für alle nachvollziehbare Angst vor dem Verlust der Existenz des eigenen Unternehmens". Und, dass die Stadt als gemeinsames Ziel "in Abhängigkeit vom Pandemiegeschehen und der Virenvariantenentwicklung weitere, vorsichtige, schrittweise Öffnungsperspektiven" unterstütze.

Allerdings möchte man offenbar nicht alle Forderungen der Unternehmerschaft unkommentiert stehen lassen, so beispielsweise, was die Spaltung der Gesellschaft angeht: "Der Stadtvorstand weist aber auch darauf hin, dass die von den Unterzeichnern unterstellte 'tiefe Spaltung der Gesellschaft' in der Stadt Trier aus Sicht des Rathauses nicht zu erkennen ist."