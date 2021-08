In diesem Jahr haben sich fast 200 von Glücksspielsucht betroffene Menschen an die Fachberatungsstellen in der Region Trier gewandt. Der Trend gehe zu Online-Spielen.

Glückspiel kann süchtig machen – so heißt es immer kurz am Ende der Werbespots von Lotterien. Viele Menschen denken: "Das betrifft mich nicht“. Mittwoch, am bundesweiten Tag gegen Glücksspielsucht, wollen Fachberatungsstellen wie "Die Tür“ in Trier auf die Gefahren der Glücksspielsucht hinweisen. Wie schnell man süchtig werden kann, darüber berichtet ein ehemaliger Spielsüchtiger. Er möchte anonym bleiben.

Mit einer Glückssträhne fing es an

Am Anfang seiner Sucht stand eine unglaubliche Glückssträhne, erzählt der Mann. Er spielte vorher nur gelegentlich Lotto oder warf etwas Kleingeld in den Spielautomaten in seiner Stammkneipe. 2006 hat er durch Zufall einen Tippschein abgegeben, und damit gewann er zwei Karten - für das Fußball-WM-Finale in Berlin. Damals sagte er sich: "Jetzt spiele ich mal Automat und dann gewinne ich auch noch die Hotelkosten, und die habe ich gewonnen. Ich hatte 500-600 Euro gewonnen am Automaten." Das löste starke Emotionen aus.

"Da habe ich Glücksgefühle gehabt. Das ist ein saumäßig gutes Gefühl, nur, man denkt ja immer, das geht so weiter."

Er geriet regelrecht in einen Strudel. War besessen von dem Gedanken, wieder zu gewinnen. Er habe seine Arbeit nicht vernachlässigt dadurch, aber er hatte schon im Kopf: "Wenn ich Feierabend habe, gehe ich da und da hin. Ich war nicht so sehr in Spielcasinos, mehr in Kneipen, wo Automaten stehen. Man denkt ja immer noch, man entspannt."

Mit Postkarten will die Suchtberatung "Die Tür" in der Region Trier vor Spielsucht warnen Die Tür - Suchtberatung Trier Bild in Detailansicht öffnen Die Postkarten der Suchtberatung "Die Tür" werden in Gaststätten ausgelegt und sollen auf Hilfsangebote aufmerksam machen Die Tür - Suchtberatung Trier Bild in Detailansicht öffnen Die Postkarten der Suchtberatung "Die Tür" in Trier - zu unterschiedlichen Suchtthemen Die Tür - Suchtberatung Trier Bild in Detailansicht öffnen Die Suchtberatung "Die Tür" geht davon aus, dass Betroffene ihre Sucht lange verheimlichten, weil sie vor allem im Internet spielten Die Tür - Suchtberatung Trier Bild in Detailansicht öffnen Die Postkarten der Suchtberatung "Die Tür" gehen auf verschiedene Formen der Sucht ein Die Tür - Suchtberatung Trier Bild in Detailansicht öffnen

Geld verspielt

Nach und nach geriet er in eine ausweglose Situation, erzählt er. Habe keine Rechnungen mehr bezahlt. Das eigene Haus - verspielt. Irgendwann hatte er nur noch Rechnungen und Schulden, wusste nicht mehr weiter. Als er seine Arbeit verlor und obdachlos geworden war, suchte er sich Hilfe.

Therapie gegen die Spielsucht

Er machte wegen seiner Spielsucht eine Entziehungskur in einer Klinik in Daun und danach eine lange ambulante Therapie in der Fachberatungsstelle für Glücksspielsucht "Die Tür“ in Trier. Auch jetzt, nachdem er seit Jahren nicht mehr gespielt hat, wieder Arbeit und eine Wohnung hat, geht er noch einmal im Monat dorthin, einfach um mit jemandem zu sprechen. Das gebe ihm Halt.

Trend geht zu Online-Spielen Fachberatungsstellen gibt es in Trier, Bitburg, Wittlich und Idar-Oberstein. Sie gehen bei Glückspielsucht von einer hohen Dunkelziffer aus. Ein wachsender Anteil Betroffener ginge der Sucht im Internet nach. Online-Glücksspiele und Sportwetten seien ein Trend, dem vor allem jüngere Süchtige folgten. Meist seien Männer betroffen, aber der Anteil der glücksspielsüchtigen Frauen steige an. Laut der zuständigen Aufsichtsbehörde ADD gibt es in der Region Trier 68 Spielhallen und 370 Gaststätten mit Spielautomaten.

Online-Veranstaltungen der Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz