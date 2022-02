Studierende informieren im Internet über Kulturgut Viez

per Mail teilen

Studierende der Universität Trier informieren auf einer Internetseite über das regionale Kulturgut Viez. Wie die Uni mitteilte, haben die Studierenden in einem Seminar Fakten, Bilder, Rezepte und Geschichten zum Apfelwein recherchiert und auf der Seite zusammengetragen. Auf einer Karte seien zudem Viez-Keltereien eingetragen und Gastronomiebetriebe, die Viez ausschenken. Ziel der Internetseite „Digital Viez“ ist es den Angaben zufolge, dem im Vergleich recht unbekannten regionalen Kulturgut Viez eine Plattform zu geben. Die Studierenden wollen damit auch den Antrag unterstützen, den Viez in das immaterielle Unesco-Weltkulturerbe aufzunehmen. Die Trierer Viez-Bruderschaft hatte diesen Antrag im vergangenen Oktober gestellt. Denn der an Mosel und Saar verbreitete Apfelwein gehe auf eine jahrhundertalte Tradition zurück und sei eng mit der Erhaltung von Streuobstwiesen und der Obstproduktion verbunden.