Ab Januar wird sich das Leben von Emily Vontz schlagartig ändern: Die 22-Jährige sitzt künftig im Deutschen Bundestag. Das hat sich auch an ihrer Uni in Trier herumgesprochen.

Emily Vontz sitzt Anfang Dezember in ihrer Trierer Wohnung. Das Handy klingelt. Am anderen Ende der Leitung meldet sich der ehemalige Außenminister: Heiko Maas. Emily Vontz erinnert sich noch sehr gut an diesem Moment.

"Ich dachte nur okay krass, jetzt passiert was, was ich nicht habe kommen sehen."

Nachrückerin für Heiko Maas

Die Sozialdemokratin wollte schon im vergangenen Jahr in den Bundestag einziehen. Damals hatte Emily Vontz den Einzug ins Parlament noch verpasst. Doch sie steht auf Platz vier der SPD-Landesliste im Saarland.

Emily Vontz will sich im Bundestag für die Themen junger Menschen einsetzen. Mit ihnen sitzt sie auch gemeinsam in den Hörsälen und Seminarräumen der Uni Trier. SWR

Damit war klar: Wenn aus diesem Bundesland ein Sozialdemokrat seinen Platz im Bundestag räumen wird, kann Emily Vontz nachrücken. Und so verrät Heiko Maas der 22-Jährigen am Telefon, dass er sich aus der Politik verabschieden werde: "Zu realisieren, dass ich bald im Bundestag sitzen werde, das war schon groß", sagt Emiliy Vontz.

Dennoch trifft sie die Entscheidung nicht sofort, wie sie erzählt. Sie nimmt sich ein paar Tage Zeit, um zu überlegen.

"Ich habe dann am Ende doch ziemlich schnell gemerkt, dass ich es machen will und die Chance ergreifen will."

Emiliy Vontz will die Interessen junger Mensch vertreten

Die Sozialdemokratin sitzt ab Januar als jüngste Abgeordnete im Bundestag, die Politik bestimmt aber jetzt schon einen großen Teil ihres Lebens. Sie ist Chefin der Jusos (SPD-Nachwuchsorganisation) im Saarland, in Trier studiert Emiliy Vontz Politik und Französisch.

Im Parlament will sie sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass das Wahlalter bei Bundestagswahlen auf 16 gesenkt und der Klimawandel entschiedener bekämpft wird. "Junge Themen sind noch nicht genug repräsentiert und ich freue mich, dass ich jetzt laut sein darf für junge Themen", sagt Emily Vontz.

Dass die 22-Jährige dabei in Zukunft vor Bundeskanzler Scholz, Außenministerin Baerbock oder CDU Chef Merz reden und für ihre politischen Ideen streiten wird, hat sich auch an ihrer Uni in Trier herumgesprochen. "Das war auch schon Gesprächsthema auf dem Campus", erzählt Kevin Mangrich, der sich ebenfalls bei den Jusos engagiert und mit Emily Vontz befreundet ist. Er traut ihr in Zukunft einiges zu.

"Emily ist super engagiert. Wenn sie sich ein Thema in den Kopf setzt, dann wird sie das auch durchdrücken."

Studentin in Teilzeit

In den Kopf gesetzt hat sich Emily Vontz auch als Bundestagsabgeordnete weiter für Klausuren zu pauken und Hausarbeiten zu schreiben. "Ich will auf jeden Fall weitermachen und in den sitzungsfreien Wochen schon in Trier sein", sagt sie. Dennoch sei vieles in der Zukunft offen. "Ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht zu hundert Prozent, wie mein Leben ab Januar aussehen wird", sagt sie.