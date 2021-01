per Mail teilen

Das Bundeswirtschaftsministerium hat im Nachhinein die Vorgaben für die Corona-Überbrückungshilfen geändert. Das sorgt für Frust bei Steuerberatern. Ein Trierer Steuerberater spricht im SWR über seinen Ärger.

Die Steuerberater kommen an ihre Belastungsgrenze. Denn die Unternehmer - ob Gastronom oder Hotelier - müssen die Corona-Hilfen über prüfende Dritte machen. Der Trierer Steuerberater Jürgen Salz und seine Angestellten haben alle Hände voll zu tun.

Anträge für Dezemberhilfen flattern gerade erst rein

Vor Steuerberater Salz stehen schon zwei prall gefüllte Ordner mit Anträgen. Doch damit nicht genug.

Es gibt ordnerweise Arbeit für Steuerberater Salz SWR

Seit Dezember sind noch mehr Branchen vom Lockdown betroffen als im November - nicht nur Hotels und Gastronomie, sondern auch zum Beispiel Einzelhandel und Friseure. Das bedeutet jede Menge Arbeit für den Steuerberater.

Von wegen: unbürokratisch und schnell

Unbürokratisch und schnell soll die Hilfe kommen. Das hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versprochen. Aber tatsächlich geht es nur langsam voran. Komplizierte Hilfsprogramme und dann noch nachträgliche Änderungen bringen Steuerberater an ihre Grenzen.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat nämlich die Bedingungen für die Corona-Hilfen nachträglich verändert, während die Steuerberater die Anträge schon gemacht und teilweise fertig hatten. Deshalb wurden viele Anträge umsonst oder auf falscher Berechnungsgrundlage gestellt, sagt Steuerberater Salz.

Doppelte Arbeit für den Steuerberater

Deshalb prüft Jürgen Salz jetzt auch noch mal die alten Anträge - also doppelte Arbeit. Das ärgert ihn. Wirklich schlimm sei das aber für die Unternehmer. Sie hätten sich auf klare verlässliche Regeln verlassen. Also darauf, dass der Antrag, den sie heute gestellt hätten, auch morgen noch gültig ist. Und das war nicht so. Einige Unternehmen, die jetzt schon Hilfen bekommen haben, müssen eventuell wieder etwas davon zurückzahlen. Planungssicherheit sieht anders aus.