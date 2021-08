Die Polizei warnt immer wieder vor Betrügern, die per Telefon mit verschiedenen Methoden versuchen, Geld von den Angerufenen zu ergaunern. Dabei geben sich die Täter unter anderem als Polizeibeamte, Behördenmitarbeiter oder enge Verwandte aus. Sie machen falsche Gewinnversprechen oder gaukeln vor, ein Enkel zu sein, der in Not geraten sei. Auch die Corona-Krise wurde von den Betrügern bereits oft ausgenutzt, um an Geld zu kommen.

Polizei informieren

Die Polizei warnt grundsätzlich davor, am Telefon auf Geldforderungen einzugehen, Fremde in die Wohnung zu lassen oder sensible Daten preiszugeben. Bei verdächtigen Situationen sollte der Anruf beendet und sofort die Polizei informiert werden. Um insbesondere über die Betrugsmasche des "Falschen Polizeibeamten" zu informieren, hat die Polizei Baden-Württemberg einen Präventionsfilm produziert.