Trierer Professorin erhält Deutschen Lichtkunstpreis

Die Trierer Kunsthistorikerin Ulrike Gehring erhält den Deutschen Lichtkunstpreis 2022. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung der Robert Simon Kunststiftung in Celle gehe damit erstmals an eine renommierte Lichtkunst-Forscherin, teilte das Kunstmuseum Celle mit. Die wissenschaftliche Erforschung des Mediums Licht in Praxis und Theorie sei außerordentlich wichtig, hieß es zur Begründung. Ulrike Gehring sei eine der wenigen kunstgeschichtlich Forschenden mit diesem Schwerpunkt. Seit 2009 ist sie Professorin für die Kunstgeschichte der Moderne an der Universität Trier.