Das Stadtmuseum Simeonstift zeigt in einer kleinen, feinen Ausstellung im Stifterkabinett die Geschichte der Trierer Porzellanmanufaktur. Nur zwölf Jahre (1809-1821) bestand die exquisite Werkstatt und produzierte wahre Schätze.

Als Trier zu Frankreich gehörte, hatte der junge Unternehmer aus dem Hunsrück, Christian Joseph Deuster, den richtigen Riecher für eine Marktlücke. Er hatte in Paris schon eine Porzellanmanufaktur geleitet, etwas, das es in Trier noch nicht gab. Nur, der junge Mann hatte kein Geld. Er nutzte die französische Wirtschaftsförderung, die französischen Behörden unterstützten ihn. Hohe französische Beamte gründeten ein Konsortium, eine Art AG, sie hielten Anteile an der Manufaktur und finanzierten ihm die Einrichtung im säkularisierten Martinskloster, einer ehemaligen Benediktinerabtei.

Baudenkmäler zieren oft das Trierer Porzellan Stadtmuseum Simeonstift

Kaolin, Feldspat und Quarz macht Porzellan

Die Rohstoffe für das feine Porzellan wurden aus Frankreich eingeführt. Kaolin kam aus Limoges. Für Trier war die Porzellanmanufaktur ein echter Wirtschaftsfaktor. Sie hatte 80 Mitarbeiter, die jede Woche 50 komplette Services produzierten, insgesamt 150.000 Teile im Jahr. Die meisten Services der Trierer Porzellanmanufaktur gingen in den Export.

Exotische Tiere waren ein beliebtes Motiv der Trierer Porzellanmanufaktur Stadtmuseum Simeonstift

Trierer Ansichten-Baudenkmäler-exotische Tiere

Services aus der Trierer Porzellanmanufaktur waren mit schönen Motiven bemalt. In der Regel wurde jedes Stück mit einem eigenen Motiv bedacht. Eine besondere Geschichte hat ein Service mit kobaltblauem Grund, das Trierer Baudenkmäler zeigt. Von Porta Nigra bis Römerbrücke ist alles vertreten. Es wurde dem Stadtmuseum Simeonstift von einer Frau aus Essen geschenkt.

Service in den Weltkriegen vergraben

Ihre Großtante hatte im Haus der Familie von Schorlemmer in Lieser gearbeitet und das Service geschenkt bekommen. Während des 1. und 2. Weltkrieges war das Service in der Erde eingegraben, es hat beide Weltkriege überstanden, ohne zu zerbrechen. Nur die Säure und Feuchtigkeit in der Erde haben für ein feines Muster im Kobaltgrund gesorgt.

Das Service aus Trierer Porzellan wurde in den Weltkriegen vergraben Stadtmuseum Simeonstift

Trierer Porzellan als Souvenir

Trierer Stadtansichten und Bilder der Denkmäler und Sehenswürdigkeiten waren auch beliebt auf Sammeltassen, die wurden bevorzugt an gut betuchte Touristen verkauft, die sich von ihrem Moselurlaub ein kostbares Souvenir nachhause mitnehmen wollten.

Kaffeetrinken mit Stil- so war das bei feinen Leuten

Die Ausstellung im Stadtmuseum zeigt schöne, ausgewählte Stücke. Teils sind es komplette Services – sie bestanden aus 12 Tassen mit Untertasse, Kaffee und Teekanne, Milchkännchen und Zuckerdose sowie einer Schüssel, Spülkumme genannt.

Das kennt fast keiner mehr: eine Spülkumme Stadtmuseum Simeonstift

Die war nicht für Gebäck oder Sahne bestimmt, sondern dazu, die Tässchen und Tellerchen auszuspülen. Der Kaffee wurde nämlich direkt in der Kanne aufgebrüht. Dann goss man ihn in die Tassen. Weil man sich nicht den Mund verbrennen wollte, war es üblich, den Kaffee aus der Tasse in die Untertasse zu gießen, statt einfach zu warten. Man trank den Kaffee dann aus der Untertasse. Weil dann sowohl die Tasse als auch die Untertasse mit Kaffeesatz bedeckt waren, spülte man sie in der Spülkumme aus, so wurde die Schüssel bezeichnet.

Schön und selten – Preußens Grenze läutet das Ende ein

Die Trierer Porzellanmanufaktur bestand nur bis 1821. Die Preußen machten dem Zauber ein Ende. Durch ihre Grenze wurde die Weltoffenheit zerstört, Trier geriet in eine abgegrenzte Lage. Der Markt nach Frankreich und in die Niederlande war abgeschnitten. Berlin war weit weg und die Herrscher der preußischen Hauptstadt hatten kein Interesse, in gute Verkehrswege am Rand ihres Gebietes zu investieren. Noch dazu überschwemmte billiges englisches Steingut den Markt und verdrängte das kostbare, zarte Porzellan, das in der Trierer Manufaktur hergestellt wurde. Das führt dazu, dass Stücke dieser Manufaktur heute seltene und wertvolle Sammlerstücke sind, bei denen man auf Auktionen schon ein großes Budget haben muss, um den Zuschlag zu bekommen.