Haftbefehl bei 27-Jährigem vollstreckt

per Mail teilen

Ein 27-jähriger Mann hat am Sonntag einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er sich geweigert hatte, eine Trierer Gasstätte zu verlassen. Den Angaben zufolge hatte die Wirtin deshalb gegen fünf Uhr morgens die Polizei alarmiert. Bei der anschließenden Kontrolle habe der Mann dann angegeben, keine Ausweisdokumente vorzeigen zu können. Stattdessen habe er den Beamten falsche Personalien mitgeteilt. Laut Polizei konnte die echte Identität des Mannes jedoch durch weitere Ermittlungen festgestellt werden. In diesem Zusammenhang habe sich auch herausgestellt, dass gegen ihn in anderer Sache ein Haftbefehl vorlag. Der Mann sei ins Gefängnis gebracht worden. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch und der falschen Namensangabe ermittelt.