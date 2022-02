Historische Trierer Lumpenglocke als Handyklingelton

Lumpenglocke und Zündel

Jeden Abend um 22 Uhr läutet die Lumpenglocke der St. Gangolfskirche am Hauptmarkt. Gegossen wurde sie im Jahr 1475 und 22 Uhr war damals die abendliche Sperrstunde in Trier. Die Glocke kam sogar in der ersten Radiosendung aus Trier vor, am 16.6. 1930 im Frankfurter Sender.

Bis zum Jahr 1905 war der Turm der Gangolfkirche von den Türmern bewohnt. Sie war im Mittelalter auch die Trierer Feuerwache. Gab es einen Brand in der Stadt, läutete die „Zündel“ genannte Glocke. Die Türmer wiesen tagsüber mit einer Fahne in die Richtung, in der der Brand war, bei Nacht mit einer Laterne.