Mit Sorge beobachten Experten, wie sich die besonders ansteckenden Mutanten des Coronavirus ausbreiten. Auch das Synlab-Labor in Trier ist den Mutationen auf der Spur.

Bis zu 10.000 PCR-Tests pro Woche wertet das Synlab-Labor in Trier aus. Dessen ärztlicher Leiter, Dr. Thomas Voitz erzählt, dass das Labor im Laufe der Corona-Lage immer mehr Leute eingestellt hat, um die Testanfragen zügig abzuarbeiten.

Vor allem Naturwissenschaftler wie Biologen kamen hinzu. Pipettierautomaten wurden angeschafft. Im Frühjahr und Sommer wertete das Labor vor allem viele Tests von Reiserückkehrern aus. Die jetzige Herausforderung laute: neue Corona-Mutanten finden.

PCR-Tests machen rund ein Drittel aus

Das Labor untersucht für Ärzte und Krankenhäuser schon seit Jahren z.B. Blutproben, um Diagnosen zu erstellen. Aber auch Abstriche. Mittlerweile machten PCR-Tests rund ein Drittel des Arbeitsaufwands der gesamten Testpalette des Labors aus.

Wie schnell verbreitet sich britische Variante?

Inzwischen werden auch fast alle positiven Corona-Proben noch genauer unter die Lupe genommen. Um herauszufinden, wie schnell sich vor allem die britische Mutante verbreitet, werden aktuell alle Proben mit einer bestimmten Virenlast sequenziert. Ab nächster Woche sollen zwischen fünf und zehn Prozent der Positiv-Proben so genau untersucht werden.

Das Erbgut des Virus wird dafür noch zerteilt und genauer überprüft. Diese Analyse ist komplex und dauert mehrere Tage. Synlab sucht dabei gezielt nach der britischen, der südafrikanischen und der brasilianischen Variante des Virus.

Auch in Proben aus dem Landkreis Trier-Saarburg ist die britische Mutante schon entdeckt worden. Allerdings sagt Thomas Voitz von Synlab, das Labor werte die Proben nur aus. Zugeordnet zu Personen würden sie dort nicht. Ob es noch mehr Fälle in der Region Trier gebe, könne er aktuell nicht sagen, denn die Befunde gingen an Ärzte und das Gesundheitsamt. Diese würden dann die Betroffenen darüber informieren, ob sie sich mit einer Mutation des Coronavirus infiziert haben.