per Mail teilen

Wegen der steigenden Zahl an Corona-Fällen in der Region Trier, verschärfen die beiden Trierer Kliniken ab heute ihre Regeln für Besucherinnen und Besucher. Wie die beiden Krankenhäuser mitteilten, würden nur noch Personen zugelassen, die einen negativen Corona-Test von einem Testzentrum vorweisen könnten. Dieser dürfe nicht älter als 24 Stunden sein. Besuche seien nur noch zwischen 14 und 19 Uhr möglich. Außerdem sei eine FFP2-Maske während des Aufenthalts in den Krankenhäusern Pflicht.