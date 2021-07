per Mail teilen

Das Verwaltungsgericht Trier hat die Klage eines Saarwinzers abgelehnt, seinen Sekt ohne die vorgeschriebene Folienkapsel um den Korken verkaufen zu dürfen.

Das Gericht begründet seine Entscheidung unter anderem damit, dass die Kapsel für dem Verbraucher Sicherheit gebe, dass es sich in der Flasche um einen Sekt handele. Verbraucher sollten so vor Verwechselungen und Täuschungen geschützt werden. Es sei seit mehr als 100 Jahren Tradition, die Kapsel auf den Korken der Sektflasche zu machen. Das sei für den Verbraucher der Hinweis, dass es sich hierbei um einen echten Sekt handele. An einer unversehrten Folie könne der Verbraucher auch erkennen, ob der Verschluss möglicherweise beschädigt wurde.

Winzer will weiter klagen

Der Winzer hatte argumentiert, dass jährlich tausende von Sektflaschen ohne Folie auf den Markt kämen, ohne dass die Weinkontrolle dagegen vorgehe. Nur bei ihm sei das der Fall gewesen. Außerdem sei die Folie nicht umweltfreundlich. Der Winzer will jetzt die Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht beantragen.