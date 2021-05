Am Freitagmittag wollen viele Trierer Restaurants wieder ihre Türen öffnen. Möglich ist das wegen der niedrigen Corona-Inzidenz. Seit Tagen versuchen Gäste, Tische zu reservieren.

Die Telefone stehen nicht mehr still, berichten Trierer Restaurantbesitzer. Viele Gäste würden bereits Tische für das Wochenende buchen wollen.

"Wir haben in den letzten Tagen ein Lächeln im Gesicht. Wir freuen uns, dass wir wieder was tun können und für die Gäste da sind." Klaus Tonkaboni, Hotel und Restaurant Blesius Garten in Trier

Seit einigen Wochen hat Klaus Tonkaboni seine Außenterrasse wieder geöffnet. Bei dem regnerischen Wetter der letzten Tage passt es ihm daher besonders gut, dass es am Freitag auch innen wieder losgehen kann.

"Dadurch, dass wir und viele andere Kollegen ja schon die Außenterassen geöffnet haben, sind die Küchen vorbereitet. Jetzt noch ein paar Tische rücken und aufräumen. Und los gehts." SWR

Nur mit Corona-Schnelltest an die Tische

Wie auf den Außenterrassen müssen die Gäste auch innen einen negativen Schnelltest vorweisen. Außerdem werden nicht alle Tische besetzt. Es gelten Hygiene- und Abstandsregeln. Vor allem die Schnelltests seien für die Gäste zur Normalität geworden, sagt Klaus Tonkaboni.

"Der Schnelltest war für einige anfangs sehr ungewohnt. Mittlerweile ist das für die Gäste so normal wie Zähneputzen." Klaus Tonkaboni, Hotel und Restaurant Blesius Garten in Trier

Das sieht auch Tonkabonis Kollegin Melanie Ostermann so. Sie betreibt das Restaurant Brasserie in der Trierer Fußgängerzone. Es gebe mittlerweile so viele Testzentren in der Innenstadt, dass die Gäste sich gar nicht mehr im Restaurant testen lassen müssen.

"Seit Tagen schon müssen wir hier nur noch wenige Tests durchführen. Viele Gäste haben bereits einen negativen Schnelltest dabei. Und immer mehr zeigen uns ihren Impfnachweis vor." Melanie Ostermann, Restaurant Brasserie in Trier

Einzelhandel froh über Corona-Lockerungen

Die Trierer Einzelhändler begrüßen die Wiedereröffnung der Restaurants. Ein Sprecher der City-Initiative sagte dem SWR, dass die Geschäfte auf die Gastronomie dringend angewiesen seien. Bei geöffneten Restaurants kämen deutlich mehr Menschen zum Einkaufsbummel in die Stadt.