Ab heute dürfen Trierer Gastronomen auch innen wieder Gäste empfangen. Wegen der niedrigen Corona-Inzidenz. Auch einige, die schon nicht mehr darauf gehofft hatten, sind dabei.

Noch vor über einem halben Jahr hätte die Trierer Kultwirtin Monika van Bellen keinen Pfifferling mehr auf ihre Kneipe gegeben. Damals Ende Oktober 2020 beschloss die Regierung den zweiten Lockdown und die Restaurants mussten schließen. Auch die Trierer Kneipe "Sieh um dich" von Monika van Bellen.

"Diese Kneipe ist mein Herzblut. Wenn ich hier hätte absperren müssen, das wäre mir schon sehr nahe gegangen. Wenn dann nach 23 Jahren auf einmal Schluss gewesen wäre" SWR Monika van Bellen zapft ein Bier in der Kultkneipe Siehumdich

Wenn es Ende Dezember nicht wieder los gehe, dann werde sie das finanziell nicht überleben und die Kneipe dicht machen, sagte sie damals.

Mit Staatshilfen und Corona-Schnelltests geht es weiter

Doch Monika van Bellen und ihr "Sieh um dich" sind noch da. Sie habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihre Gaststätte zu retten. Stadt und Finanzamt hätten ihr Zahlungen gestundet. Doch ohne Geld vom Staat wäre das nicht gut gegangen, sagt die Kneipenwirtin.

"Die Hilfen der Bundesregierung haben meine Kneipe am Leben gehalten. Ich kann mich über nichts beschweren. Für mich lief das sehr gut. Man muss sich nur um die Sachen kümmern und dran bleiben."

Seit dem 22. März hat sie wieder ihre Außenterrasse geöffnet. Auch ihre Kollegin Melanie Ostermann vom Restaurant Brasserie in der Trierer Fußgängerzone hat die Gäste bisher nur auf der Terrasse bewirtet. Wer hier Platz nehmen wollte musste einen negativen Schnelltest vorlegen. Das gilt jetzt auch für die Innenräume. Das ganze habe sich eingespielt, sagt Melanie Ostermann. Es gebe mittlerweile so viele Testzentren in der Innenstadt, dass viele Gäste sich gar nicht mehr im Restaurant testen lassen müssten.

"Seit Tagen schon müssen wir hier nur noch wenige Tests durchführen. Viele Gäste haben bereits einen negativen Schnelltest dabei. Und immer mehr zeigen uns ihren Impfnachweis vor."

Gastronomie sucht nach Corona nach Aushilfen

Wie viele andere Trier Restaurants und Gaststätten wird Monica van Bellen heute ihre Innenräume wieder öffnen. Ein Problem für einige Betriebe sind allerdings die fehlenden Aushilfen. Viele hätten sich andere Jobs gesucht oder seien so kurzfristig nicht verfügbar, berichten mehrere Gastronomen. Da aber die Außenterrassen seit dem 22. März wieder geöffnet sind, sei wenigstens das Stammpersonal in Küche und Service schon länger wieder mit dabei.

Trierer Tourismus GmbH hofft auf weitere Lockerungen

Nach dem Hotels und Restaurants wieder öffnen dürfen, hofft auch die Trierer Tourismus GmbH (TTM) auf mehr Spielraum. Als Mitorganisator des Musikfestivals "Porta hoch drei" Mitte Juni blicken die Touristiker genau auf die Entwicklung der Corona-Inzidenz. Im Moment gestattet die Landesregierung bei Open-Air-Veranstaltungen lediglich 100 Besucher. Die vier Veranstaltungen des Festivals sind allerdings mit jeweils 500 Besuchern geplant. Drei der vier Events, darunter der Auftritt des Frontmanns der "Toten Hosen" Campino, sind schon lange ausverkauft.