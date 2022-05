Trierer gewinnt Deutschen Gastro-Gründerpreis

Der Trierer Unternehmer Max Laux hat den Deutschen Gastro-Gründerpreis gewonnen. Nach Angaben des Veranstalters konnte sich der Trierer mit seinem Imbisskonzept Flieten Franz durchsetzen. Der Trierer bietet damit seit 2019 in seinem Barbecue-Imbiss frittierte Hähnchenflügel -die sogenannten Flieten an. Der Deutsche Gastro-Gründerpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Dabei werden vor allem gastronomische Innovationen gesucht. Die Preisverleihung fand am Wochenende auf der internationalen Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie in Hamburg statt.