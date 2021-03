Mehrere Anrufe eines falschen Polizisten brachten eine 87-jährige Frau um 50.000 Euro. Jetzt sucht die Polizei mit Hilfe der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" nach dem Täter.

Am 8. Juni 2020 klingelte das Telefon bei einer Seniorin, die in einem Trierer Seniorenheim lebt. Am Apparat war ein angeblicher Polizist, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Der falsche Polizist behauptete, dass mehrere ausländische Täter nach einem Einbruch festgenommen worden seien. Bei ihnen sei ein Zettel mit dem Namen der Frau gefunden worden.

Seniorin übergibt 50.000 Euro

Der angebliche Polizist habe sich mehrfach bei der Frau gemeldet und sie schließlich dazu überredet, 50.000 Euro von ihrem Konto abzuheben. Am 10. Januar übergab die überrumpelte Seniorin einem Abholer das Geld in einer Tüte.

Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach dem Täter

Die Übergabe wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann ein osteuropäisches Aussehen, war etwa 25 Jahre alt und 170 cm groß. Seine Haare seien seitlich kurz rasiert und oben länger gewesen. Er habe eine dunkle Jacke getragen, die einen hellen, fellartigen Kragen hatte. Am Ärmel sei ein Emblem gewesen. Dazu trug er laut Polizei eine Camouflage-Hose und dunkle Schuhe.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Täterermittlung führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt.

Mit diesem Fahndungsfoto sucht die Polizei Trier nach dem falschen Polizisten, der eine Frau um 50.000 Euro betrogen haben soll. Polizei Trier

Weiterer Fall mit mit Trier-Bezug

Im Dezember war eine getötete Frau in Kaiserslautern gefunden worden. Die 48-Jährige aus Ungarn sollte am 11. Dezember eine Arbeitsstelle als Pflegekraft im Kreis Trier-Saarburg antreten. Dazu sei sie mit einem ICE von Stuttgart nach Kaiserslautern gefahren.

Fälle in Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Die beiden Fälle werden am Mittwoch um 20:15 Uhr in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" im ZDF behandelt. In beiden Fällen erhoffen sich die Ermittler Hinweise.