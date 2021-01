So tragen Sie eine FFP2-Maske richtig

Bevor Sie die Maske aufsetzen, sollten Sie die Hände gründlich mit Seife gewaschen haben. Denn die Innenseite der Maske darf nicht kontaminiert werden. Dann müssen Sie acht geben, dass die Maske ordentlich über Mund, Nase und Wangen platziert ist und an den Rändern möglichst dicht anliegt. Es soll möglichst keine Luft von den Rändern aus eindringen. Erst dann wird der Nasenclip in Form gedrückt. Wenn die Maske durchfeuchtet ist, sollte sie unbedingt gewechselt werden. Für Privatpersonen gibt es keine konkreten Empfehlungen, wie lange die FFP2-Masken am Stück getragen werden dürfen. Der Arbeitsschutz empfiehlt aber, dass FFP2-Masken nicht länger als 75 Minuten am Stück getragen werden sollen. Danach soll man eine 30-minütige Pause einlegen.