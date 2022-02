Einzelhandel in Trier begrüßt Wegfall der 2G-Regel

Trierer Einzelhändler begrüßen, dass am Freitag die 2G-Regelung auch in rheinland-pfälzischen Geschäften wegfällt. Die Änderung komme aber zu spät, sagten sie dem SWR. Kunden hätten sich zum Teil umorientiert und inzwischen im Saarland, Luxemburg oder im Internet eingekauft.

Die Lockerung sei mehr als nötig, so Patrick Sterzenbach von der City Initiative Trier. Viele Betriebe hätten unter der Regelung zu leiden gehabt und noch lange zu kämpfen, weil ihnen trotz Kosten Umsätze verloren gegangen seien. Sehr wichtig sei nun, dass es bald auch Lockerungen in der Gastronomie gebe, weil dies auch dem Einzelhandel Kunden bringe. Ähnlich sieht es die Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Trier, Karin Kaltenkirchen. Der Wegfall der 2G-Regel sei ein Schritt in die Normalität. Ministerpräsidentin Dreyer hatte die Lockerungen am Mittwoch angekündigt. Masken müssen in den Geschäften dennoch getragen werden.