Nach dem Stromausfall vergangene Woche sollen am Donnerstag die nötigen Reparaturarbeiten in dem Trierer Krankenhaus durchgeführt werden. Daher müssen auch Operationen ausfallen.

Damit die Arbeiten durchgeführt werden können, müssen Teile der Stromversorgung des Brüderkrankenhauses kontrolliert abgeschaltet werden, teilte das Krankenhaus mit.

Operationen werden abgesagt

Daher kann an diesem Tag nicht operiert werden. Das Haus hat alle geplanten Operationen abgesagt. Außerdem werden vorübergehend keine neuen Patienten aufgenommen. Das sei so mit den anderen Krankenhäusern in der Region abgesprochen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Patienten im Haus könnten trotz der Reparaturen weiter versorgt werden.

Kurzschluss führte zu Stromausfall

Der Stromausfall in der vergangenen Woche war nach Angaben des Hauses durch einen Kurzschluss in der Hauptverteilung ausgelöst worden. Dadurch sei sowohl die normale Stromversorgung als auch der Notstrom ausgefallen.