Bischof lehnt Rücktritt nach "Spiegel"-Bericht ab

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann lehnt nach einem "Spiegel"-Bericht über Missbrauchsfälle im Bistum Trier einen Rücktritt ab. Er könne Wut, Frust und Enttäuschung verstehen, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur. Er sehe aber keinen Grund, zurückzutreten. "Wir sind wirklich seit Jahren daran, konsequent Aufarbeitung zu betreiben", sagte Ackermann. Es sei nicht wegzudiskutieren, dass man in der Vergangenheit Täter einfach an andere Orte versetzt habe. "Da sind Fehler gemacht worden", so der Bischof. Heute reagiere man "natürlich schneller und professioneller." Der "Spiegel" berichtet in seiner aktuellen Ausgabe darüber, dass das Bistum Vorwürfen in vielen Fällen entweder gar nicht oder nur unzureichend nachgehe. Auch der SWR hatte bereits über die Fälle berichtet. Die Vereinigung der Missbrauchsopfer im Bistum Trier hatte unter anderem den Rücktritt von Ackermann sowie dessen Vorgängers, des jetzigen Münchner Kardinals Reinhard Marx, gefordert.