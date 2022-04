Basketballer vor dem letzten Saisonspiel sicher in Playoffs

Basketball-Zweitligist Gladiators Trier bestreitet heute Abend sein letztes Spiel der regulären Saison bei Schlusslicht Urspring Ehingen.

Selbst bei einer Niederlage beim Tabellenletzten schaffen die Trierer Basketballer den Sprung in die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga. An diesen Entscheidungsspielen dürfen die ersten acht Teams der Abschlusstabelle teilnehmen. Ein Erfolg, nachdem die Mannschaft in der vergangenen Saison den Sprung unter die besten acht verfehlt hatte. Und auch in dieser Spielzeit sah es im Winter gar nicht gut aus. Nach gutem Start folgte eine Niederlagenserie und ein Trainerwechsel. Marco van den Berg musste gehen sein bisheriger Assistent Pascal Heinrichs übernahm. Mit Erfolg – er führte das Team von Tabellenplatz 10 auf Platz 6. Sollten die Gladiators heute Abend in Ehingen gewinnen könnte sogar der vierte Platz rausspringen. Die Entscheidungsspiele der bestplatzierten acht Mannschaften um den Aufstieg in die erste Liga starten an Ostern.