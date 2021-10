Wie eine Trierer Archäologin in Ägypten zu Regenwasser forscht

Wasser kann Mauern beschädigen. Das wussten schon die alten Ägypter. Wie haben sie ihre Gebäude entwässert? Das erforscht eine Trierer Archäologin an antiken Grabstätten.

Heidi Köpp-Junk, Forscherin aus Trier, ist nach Ägypten aufgebrochen. Seit Jahren führen sie ihre Forschungen immer wieder dorthin. Heidi Köpp-Junk interessiert sich für altägyptische Musik, für Mobilität und für Regenwasser - und das in der Wüste.

Es regnet dort zwar selten. Aber wenn, kann es sehr heftig werden. Wenn Regen dann nicht abgeleitet wird, kann es schwere Schäden an Gebäuden geben. Heidi Köpp-Junk hat so etwas vor Jahren selbst erlebt.

Heftige Regenfälle in der Wüste

Sie war in der altägyptischen Stadt Theben am Nil. Es hieß, der Regen höre nach 20 Minuten auf - es regnete aber tagelang. Nach drei Tagen gab es keinen Strom mehr. Nach einer Woche schwammen Häuser weg. Von daher spielt auch in Ägypten Entwässerung immer schon eine große Rolle.

Die Archäologin möchte wissen, wie die Menschen Regenwasser von ihren Gebäuden wegleiteten. In einem Siedlungsplatz in Mittelägypten untersucht sie dazu Wasserspeier.

Das berühmte Grab des Petosiris, gebaut wie ein ägyptischer Tempel. Landesmuseum Hannover

Grabhäuser, Tempel und Siedlungsplatz

Eingeladen hat sie die Grabungsleiterin Prof. Katja Lembke vom Landesmuseum in Hannover. Geforscht wird in der "Totenstadt“ Tuna el-Gebel. Im Auftrag des Landesmuseums Hannover analysiert Heidi Köpp-Junk die Grabungen. In der Nekropole gibt es verschiedene Grabstätten aus Lehmziegeln und aus Muschelkalksteinen. Gegraben wird an der Stelle seit den 1950er Jahren.

Forschungsaufenthalt für zwei Wochen

Bisher wurde eher die Architektur untersucht. Heidi Köpp-Junk interessiert sich auch für das damalige Alltagsleben. Sie hat auch schon in der Nähe - in der Stadt Amarna - Badezimmer und Toiletten erforscht. Nun will sie die Entwässerung am Grabtempel von Petosiris genauer untersuchen.

Eine Übersicht über die Nekropole Tuna el-Gebel in Ägypten, von der erst zehn Prozent ausgegraben sind. Landesmuseum Hannover

Heidi Köpp-Junk kommt bald zurück

Dazu ist sie auch schon am Grabmal hoch geklettert und hat den Wasserspeier vermessen. In ein paar Tagen kehrt sie zurück - dann beginnt die eigentliche Arbeit. Auswerten der Ergebnisse. Und die sollen dann in Aufsätzen in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden.