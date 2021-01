Die Stadt Trier will ein Regelwerk ausarbeiten, um die Zweckentfremdung von Wohnraum für Ferienwohnungen zu begrenzen. Ein Expertenrat aus anderen Städten hatte in der gestrigen Sitzung des Steuerungsausschusses diesen Beschluss bekräftigt. Vertreter aus anderen Städten wie Heidelberg, Freiburg und Bamberg hatten in der Sitzung berichtet, wie sie mit Ferienwohnungen von AirBnB und anderen Plattformen umgehen. Denn diese führten zu Wohnungsmangel in den Innenstädten und trieben die Miet- und Kaufpreise in die Höhe. Die Stadt Trier will nun einen Entwurf für eine entsprechende Satzung vorbereiten und sich dazu die anderen Städte zum Vorbild nehmen. Über die Satzung soll anschließend im Stadtrat abgestimmt werden. Ein Zeitraum dafür wurde noch nicht festgelegt. Außerdem hat die Stadt bereits eine Wohnbedarfsanalyse in Auftrag gegeben. Diese sei notwendig, um einen Wohnungsmangel nachweisen zu können.